Китай получил неограниченного в сроках правителя и «специфический» социализм

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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к конституции КНР, что дает право председателю и вице-председателю КНР находиться у власти неограниченное время.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.
Председатель КНР сможет переизбираться каждые пять лет без каких-либо ограничений. Кроме того, в китайской конституции отныне утверждено "развитие социализма с китайской спецификой в новую эру".
По мнению членов народного собрания внесенные изменения соответствуют духу времени.
Следует заметить, что срок полномочий Си Цзиньпина во главе государства должен был закончиться в 2023 году.
Также в стране будет создан новый антикоррупционный орган - Государственный комитет по надзору.
Напомним, ранее центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для головы и вице-председателя Китайской Народной Республики.
Эти изменения стали первой поправкой к основному закону КНР за последние 14 лет.
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