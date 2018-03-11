Китай получил неограниченного в сроках правителя и «специфический» социализм

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к конституции КНР, что дает право председателю и вице-председателю КНР находиться у власти неограниченное время.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Председатель КНР сможет переизбираться каждые пять лет без каких-либо ограничений. Кроме того, в китайской конституции отныне утверждено "развитие социализма с китайской спецификой в ​​новую эру".

По мнению членов народного собрания внесенные изменения соответствуют духу времени.

Следует заметить, что срок полномочий Си Цзиньпина во главе государства должен был закончиться в 2023 году.

Также в стране будет создан новый антикоррупционный орган - Государственный комитет по надзору.

Напомним, ранее центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для головы и вице-председателя Китайской Народной Республики.

Эти изменения стали первой поправкой к основному закону КНР за последние 14 лет.