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Китай получил неограниченного в сроках правителя и «специфический» социализм

11.03.2018 15:05

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за поправку к конституции КНР, что дает право председателю и вице-председателю КНР находиться у власти неограниченное время. 

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Председатель КНР получил право на неограниченный срок пребывания у власти

Председатель КНР сможет переизбираться каждые пять лет без каких-либо ограничений. Кроме того, в китайской конституции отныне утверждено "развитие социализма с китайской спецификой в ​​новую эру".

По мнению членов народного собрания внесенные изменения соответствуют духу времени.

Следует заметить, что срок полномочий Си Цзиньпина во главе государства должен был закончиться в 2023 году.

Также в стране будет создан новый антикоррупционный орган - Государственный комитет по надзору.

Напомним, ранее центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для головы и вице-председателя Китайской Народной Республики.

Эти изменения стали первой поправкой к основному закону КНР за последние 14 лет.

 

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