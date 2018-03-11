В Одессе водитель на «Тойоте» убил двух пешеходов и влетел в столб (фото)

11 марта около двух часов ночи в Одессе на улице Балковская водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов - мужчину и женщину.

Как сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на данные патрульной полиции Одессы, автомобиль "Toyota Camry" двигался со стороны автовокзала в сторону Пересыпского моста.

В районе дома № 21 автомобиль сбил двоих пешеходов, которые пересекали проезжую часть.

После наезда на пешеходов, машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Водителя выкинуло из салона автомобиля. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Сбитые пешеходы скончались на месте происшествия.

Материалы оформлены и направлены в следствие.