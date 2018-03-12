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На Закарпатье подонки-уголовники изнасиловали несовершеннолетнюю

12.03.2018 00:05

Полиция в Закарпатье задержала пятерых жителей Мукачево, которых подозревают в изнасиловании 15-летней девушки.

Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье задержали пятерых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней

"Вчера в полицию обратилась 36-летняя жительница Мукачевого, которая заявила о том, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали. В течение нескольких часов полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро местных жителей. Сейчас они задержаны по ст. 208 УПК Украины. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК, то есть изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего. Завтра суд будет избирать подозреваемым меру пресечения", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Лидия Подолей.

Известно, что возраст задержанных от 20 до 29 лет. Четверо из пяти подозреваемых ранее были судимы и отбывали наказание в тюрьме.

Пострадавшая сейчас проходит соответствующие экспертизы и обследования.

 

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