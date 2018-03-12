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В Запорізькому районі чоловік заколов батька виделкою

12.03.2018 00:38

До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який підозрюється у вбивстві свого батька.

 

10 березня близько 01:20 в селі Володимирівське Запорізького району син завдав смертельне тілесне ушкодження своєму батькові. Під час сварки 43-річний чоловік схопив виделку та вдарив родича в область грудної клітини. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний чоловік помер.

убивство

На даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 16 умисних вбивств.

Нагадаємо, що поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень своєму батькові в Олександрівському районі Запоріжжя.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

 

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