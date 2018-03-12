Браудер заявил, что Кремль намерен убить его, а на Скрипаля покушались тоже с ведома Путина

В то время, как полиция ведет сбор улик по делу о химической атаке в Солсбери, экс-менеджер хедж-фондов Билл Браудер заявил в британском парламенте о том, что российские власти намерены убить его.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, побеседовавшее с Браудером.

"Я считаю, что они хотят убить меня", — выразил уверенность 53-летний бизнесмен. По его словам, "будут большие последствия" в случае, если Кремль совершит это преступление.

Браудер, как он сам отмечает, живет в "зоне риска". Он и его коллеги неоднократно получали многочисленные угрозы убийством через SMS и телефонные голосовые сообщения, отправленные с неизвестных московских номеров. По его словам, еще в 2015 году американская разведка предупредила его о том, что против него готовится криминальная операция.

"Я живу жизнью, которая очень отличается от жизни большинства других людей, потому что все мои действия совершаются с учетом допущения, что русские пытаются убить меня, — объясняет он изданию. — Я почти привык к этим принятым на себя рискам. Это не истерика и не преувеличение. Это реальность".

По очевидным причинам Браудер не склонен обсуждать подробности своей личной жизни. В условиях постоянной угрозы ему пришлось принять множество мер безопасности для защиты себя и своей семьи. Его главная "страховка" — это высокий общественный статус и широкая сеть политических контактов.

"Поскольку я лично знаком со многими членами парламента и правительства, полагаю, что последовала бы сильная политическая реакция", — уверен Браудер.

Комментируя покушение на жизнь Скрипаля, в результате которого пострадал 21 человек, бизнесмен высказал мнение, что лишь одно лицо могло отдать приказ об организации этого злодеяния.

"Есть только один возможный сценарий: приказ шел с самого верха. Никто и никогда не пошел бы на столь наглый преступный шаг без полного одобрения со стороны Путина", — цитирует его газета.

Браудер полагает, что Кремль свершил преступление против Скрипаля не столько из соображений мести, сколько с целью отправить сигнал предателям.

"Это сообщение тем, что решил пересечь красную линию: мы собираемся убить тебя. Мы собираемся убить твою семью. И сделаем это самым отвратительным образом", — говорит Браудер.

Как и в случае с отравлением другого российского шпиона — Александра Литвиненко, в убийстве которого был обвинен экс-офицер ФСБ Андрей Луговой, который сейчас является прокремлевским депутатом, — Москва открыто отрицает какую-либо причастность к инциденту в Солсбери. Напомним, что по делу того же Литвиненко общественная комиссия Британии установила вину лично Путина.

Браудер невысокого мнения о тех дипломатических ответах, с предложением которых выступил глава МИД Борис Джонсон и которые поддержала премьер Тереза Мэй: речь идет о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ. По мнению Браудера, такая мера была бы "оскорбительной", если бы была проведена без более весомых санкций, таких как высылках "спящих" российских агентов и замораживание активов связанных с путинским режимом лиц. В то же время он готов до завершения расследования по делу Скрипаля воздержаться на этот счет от комментариев.

Так или иначе, в течение многих лет Британия вела себя слишком слабо во взаимодействии с россиянами, уверен Браудер.

"Британия продолжает стелить приветственный коврик для российских гангстеров, правительственных чиновников и связанных с ними олигархов", — считает бизнесмен.

В связи с этим он приветствовал призывы со стороны в том числе британских депутатов возобновить расследование в отношении произошедших на британской земле 14 подозрительных смертей, которые, как полагают некоторые, могут оказаться политическими убийствами, совершенными по заказу Кремля.

Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда "Hermitage Capital Management", Браудер в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке. В 2005 году ему был запрещён въезд в Россию. В 2006 году он прекратил деятельность фонда в России. С 2010 года бизнесмен возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиска убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего данную кражу.

Он был дважды заочно осужден российским судом за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Всего несколько недель назад возвращавшегося с выступления в ООН Браудера ненадолго задержали и допросили на швейцарской границе.

22 октября 2017 года Россия в одностороннем порядке поместила Уильяма Браудера в список розыска Интерпола, после чего, как написал в Twitter Браудер, Интерпол заблокировал "оскорбительный" запрос России на его арест. / Newsader