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Венгрии захотелось ОБСЕ на Закарпатье, автономии в Румынии... Кто из соседей – следующий?

12.03.2018 02:31

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не подтверждает информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье, но заявляет о усиленный мониторинг в Ужгороде.

Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Этнические венгры на митинге в Румынии требовали себе самостоятельности

Этнические венгры на митинге в Румынии требовали себе самостоятельности

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", - говорится в ответе.

В СММ ОБСЕ отмечают, что продолжат мониторинг ситуации в Ужгороде "путем непрерывного патрулирования" из Ивано-Франковска.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде в состав миссии входят 12 человек.

В феврале в Ужгороде произошли два инцидента, связанные с Обществом венгерской культуры: нападения на здание датируются 27-м и 4-м февраля.

27 февраля в центре Ужгорода неизвестные подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого. Организатор - житель Приднестровья - сейчас находится в розыске.

Как ранее сообщалось, двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде.

* * *

Почти 3 тысячи этнических венгров собрались в субботу в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейського края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mediafax.ro.

"... Мы, секеи, которые собрались в Тыргу ​​Муреш и те, кто солидарны с нами в стране и за рубежом, следуя путем права и демократии, вновь заявляем единогласно: мы призываем к территориальной автономии Секейського края ... Мы призываем к восстановлению права наших предков, что сегодня может стать реальностью путем юридического установления территориальной автономии", - говорилось в обращении к румынской власти, которое венгры зачитали во время митинга.

Также они молились и скандировали "Автономия", развернув большой флаг секеев - символ венгерского нацменьшинства, которое стремится к большей самостоятельности в Румынии.

Кроме того, в обращении отмечается, что автономия Секейського края не нарушает территориальную целостность и суверенитет страны, не ограничивает интересы граждан Румынии и не противоречит румынской Конституции.

 

 

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