На Херсонщине произошла массовая драка между военными и гражданскими

В селе Новая Збурьевка Херсонской области произошла драка между военными и гражданскими. Полиция открыла уголовное производство за умышленное тяжкое телесное повреждение, а обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провоцировании драки.

Полиция области сообщила, что в дежурную часть обратилась жительница Херсона, которая заявила об избиении ее 20-летнего сына неизвестным мужчиной. По ее словам, это произошло в ночь на 9 марта возле одного из развлекательных заведений в селе Новая Збурьевка Голопристанского района.

Правоохранители установили, что по указанному адресу произошла драка, во время которой мужчины в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.

“Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к этому уголовного правонарушения военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка”, - говорится в сообщении.

Пользователь Facebook Вера Годына обнародовала видео с камер наблюдения, на котором, вероятно, зафиксирована выше указанная драка. По ее словам, группа военных налетела на людей, которые стояли у магазина, и жестоко избила. Вера Годына утверждает, что в результате драки два человека оказались в реанимации.

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины со своей стороны заявил, что драка была спровоцирована гражданскими.

“Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций, они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины”, - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ утверждают, что военнослужащие, которые принимали участие в драке, были трезвые, а телесные повреждения получили как гражданские, так и военные. // ТСН