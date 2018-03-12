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Россиянин взял в банке кредит, чтобы оплатить убийство жены

12.03.2018 08:48

В Ленинградской области мужчина, решивший убить свою жену, ради преступления взял кредит в банке. Об этом пишет в воскресенье, 11 марта, «Российская газета».

По информации издания, мужчина получил в финансовом учреждении 40 тысяч рублей, чтобы выплатить аванс киллеру. В графе о цели, на которую берутся деньги, он указал личные нужды.

кредит на убийство

По данным областного управления Следственного комитета, 9 марта суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Его признали виновным в организации приготовления к убийству.

Как было установлено, 22-летний житель Санкт-Петербурга решил расправиться с супругой летом 2017 года. Он начал искать киллера, о чем рассказал знакомому, а тот сообщил о готовящемся убийстве в полицию. В результате в роли исполнителя преступления выступил сотрудник полиции.

Петербуржец во время встреч предоставил «киллеру» два ножа, а также адрес супруги и ее фотографию. В качестве подтверждения он потребовал личные вещи женщины. Его задержали во время оперативного эксперимента при обмене этих доказательств убийства на аванс за якобы совершенное преступление.

Мужчина пошел на преступление, потому что испытывал личную неприязнь к супруге и хотел получить единоличную опеку над малолетней дочерью, указали в СК. «Российская газета» добавляет, что супруги не сошлись характерами, в итоге женщина ушла от мужа вскоре после свадьбы. // Lenta.ru

 

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