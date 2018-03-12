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В Одессе на взятке в $15 тысяч задержали следователя полиции

12.03.2018 09:00

Он требовал взятку за переквалификацию статьи по уголовному делу.

 В Одессе задержан следователь полиции при получении взятки в 15 тысяч долларов.

Фото УНИАН

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, задержание следователя Приморского отдела полиции накануне проводили сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Одесской области. По данным источника, названную сумму следователь требовал "за переквалификацию статьи в находящемся у него в работе уголовном производстве на более мягкую". Задержанный был помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 368 (Получение взятки служебным лицом) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вечером 10 марта Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения задержанному следователю. Как сообщили в суде, подозреваемому избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения залога в размере 528,6 тысячи гривень.

 

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