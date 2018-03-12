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В столичном ДТП Kia «взлетел»... на крышу Lexus (фото)

12.03.2018 09:09

Авария произошла на участке дороги, где ведется ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.

ДТП

Фото: А. Ракитин

По предварительным данным, Lexus, в котором находились мужчина и женщина, двигался в сторону Вышгорода. Навстречу ему ехал Kia: кроме 20-летнего водителя в машине находилось еще трое пассажиров. Как говорят очевидцы, молодой парень по какой-то причине не отреагировал на установленные ограничительные знаки, не справился с управлением, заехал на кучу песка и в итоге "приземлился" прямо на капот и крышу Lexus.

ДТП

Свидетели говорят, что проезжающие мимо водители помогали паре из Lexus выбраться из покореженного авто и своими силами сбросили Kia на землю. К счастью, мужчина и женщина не пострадали, они, к слову, были пристегнуты. А вот в Kia, по предварительным данным, помощь понадобилась двоим людям. Сильные повреждения получили обе машины. С обстоятельствами и причинами аварии разбираются правоохранители. // Сегодня

 

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