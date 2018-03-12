Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Глава Пентагона: за путинскую гонку вооружений России с самой собой платить придется народу

12.03.2018 07:55

 Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что послание президента России Владимира Путина, основная часть которого была посвящена рассказам о новейших системах стратегического вооружения, разочаровало, но не удивило его. По словам главы Пентагона, подобные разработки не влияют на позицию Соединенных Штатов, а потому Москва может вкладывать в них столько денег, сколько пожелает. При этом он подчеркнул, что все это дорого обойдется российскому народу.

"Независимо от того, сколько денег Россия вложит в гонку вооружения с самой собой, это не изменит нашу позицию сдерживания. Если они хотят, они могут вбухать туда все свои деньги. Это никак не влияет на мое стратегическое восприятие. Я лишь предположу, что все это дорого обойдется простым людям", - цитирует Мэттиса The Washington Post.
 
Глава Пентагона напомнил, что за оружие из послания Путина платить придется простым россиянамОн также добавил, что послание Путина никак не изменило военный потенциал России. "О каждой из этих систем, о которой он говорил, было известно уже давно. Я не вижу, что они могут изменить военное равновесие", - считает министр обороны (цитата по ТАСС).
 
Кроме того, Мэттис выразил уверенность, что значительная часть сказанного российским президентом - обычная риторика накануне выборов. При этом он выразил надежду, что "российские вооруженные силы не подхватят предвыборную риторику" своего лидера.
 
Комментируя решение Москвы отложить российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем, глава Пентагона подчеркнул, что Россия "не действует в своих собственных интересах". Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что консультации были отложены из-за решения США сорвать планировавшиеся встречи по проблематике информационной кибербезопасности в Женеве.
 
Напомним, президент РФ 1 марта в своем послании Федеральному собранию объявил о наличии у России новейших видов стратегических вооружений - баллистической ракеты "Сармат" с неограниченным радиусом действия, крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной субмарины с ядерным оружием, гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал", а также новейших лазерных пушек.
 
После этого США обвинили Россию в несоблюдении договоров о сокращении и ограничении стратегических вооружений, а Пентагон запросил дополнительные ассигнования на модернизацию ядерного оружия и гиперзвуковых ракет.
 
Между тем глава Стратегического командования США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен на слушаниях комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса по оборонному бюджету на следующий год заявил, что Соединенные Штаты могут ответить на любую угрозу со стороны России и способны уничтожить ее с помощью оружия, установленного на американских подводных лодках.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, в свою очередь, отметил, что слова Хайтена - это популистские заявления, цель которых - успокоить американцев. Сенатор пояснил, что за счет подобных заявлений Пентагон пытается "размыть" свою негативную реакцию на успехи Москвы в сфере обороны. // NEWSru.com

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...