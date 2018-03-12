Глава Пентагона: за путинскую гонку вооружений России с самой собой платить придется народу

"Независимо от того, сколько денег Россия вложит в гонку вооружения с самой собой, это не изменит нашу позицию сдерживания. Если они хотят, они могут вбухать туда все свои деньги. Это никак не влияет на мое стратегическое восприятие. Я лишь предположу, что все это дорого обойдется простым людям", - цитирует Мэттиса The Washington Post

Он также добавил, что послание Путина никак не изменило военный потенциал России. "О каждой из этих систем, о которой он говорил, было известно уже давно. Я не вижу, что они могут изменить военное равновесие", - считает министр обороны (цитата по ТАСС). Он также добавил, что послание Путина никак не изменило военный потенциал России. "О каждой из этих систем, о которой он говорил, было известно уже давно. Я не вижу, что они могут изменить военное равновесие", - считает министр обороны (цитата по ТАСС).

Кроме того, Мэттис выразил уверенность, что значительная часть сказанного российским президентом - обычная риторика накануне выборов. При этом он выразил надежду, что "российские вооруженные силы не подхватят предвыборную риторику" своего лидера.

Комментируя решение Москвы отложить российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем, глава Пентагона подчеркнул, что Россия "не действует в своих собственных интересах". Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что консультации были отложены из-за решения США сорвать планировавшиеся встречи по проблематике информационной кибербезопасности в Женеве.

Напомним, президент РФ 1 марта в своем послании Федеральному собранию объявил о наличии у России новейших видов стратегических вооружений - баллистической ракеты "Сармат" с неограниченным радиусом действия, крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной субмарины с ядерным оружием, гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал", а также новейших лазерных пушек.

После этого США обвинили Россию в несоблюдении договоров о сокращении и ограничении стратегических вооружений, а Пентагон запросил дополнительные ассигнования на модернизацию ядерного оружия и гиперзвуковых ракет.

Между тем глава Стратегического командования США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен на слушаниях комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса по оборонному бюджету на следующий год заявил, что Соединенные Штаты могут ответить на любую угрозу со стороны России и способны уничтожить ее с помощью оружия, установленного на американских подводных лодках.