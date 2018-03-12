В России журналиста жестоко избили за статью о сфабрикованных «органами» посадках чиновников

Как отмечается на сайте издания, нападение на журналиста произошло сразу же после выхода публикации "Сахалинский котел-2", посвященной местным "оборотням в погонах", массово фабрикующим уголовные дела против чиновников, занимающихся развитием экономики острова.

В настоящий момент Тихонов находится в сахалинской больнице, у него диагностировано сотрясение мозга. В заявлении редакции "Эксперта" подчеркивается, что нападение на журналиста во время исполнения им служебных обязанностей является нарушением статьи 49 закона о СМИ. "Мы требуем оперативного и тщательного расследования факта нападения на нашего журналиста, и просим журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием этого нападения", - говорится в публикации. В настоящий момент Тихонов находится в сахалинской больнице, у него диагностировано сотрясение мозга. В заявлении редакции "Эксперта" подчеркивается, что нападение на журналиста во время исполнения им служебных обязанностей является нарушением статьи 49 закона о СМИ. "Мы требуем оперативного и тщательного расследования факта нападения на нашего журналиста, и просим журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием этого нападения", - говорится в публикации.

В первой части материала "Сахалинский котел", опубликованной в ноябрьском номере журнала, Тихонов проанализировал уголовные дела против сахалинских чиновников и пришел к выводу, что во многих случаях расследования имеют "явные признаки "заказухи", где улики сфабрикованы или притянуты за уши", либо возбуждаются правоохранителями для статистики.

"Мы радуемся, что неприкасаемых не стало, и, невзирая на чины и близость к высоким лицам, уголовные дела все чаще доводятся до судов и завершаются обвинительными приговорами. Однако оказывается, что этот антикоррупционный каток работает не только для очистки системы госуправления от коррупционеров, но под эту шумиху закатывает невинных и, как правило, неугодных кому-то людей, а также просто попавших под горячую руку следственной статистики", - отметил журналист в новой части своего расследования.

По подсчетам Тихонова, каждый девятнадцатый чиновник на Сахалине - подследственный, обвиняемый, арестованный или осужденный. С момента выхода первой части статьи прошло три месяца, и за это время на Сахалине возбудили еще более 50 дел против госслужащих разного уровня. "Некоторые из этих дел достойны лучших постановок театра абсурда", - подметил автор.

Спецкор "Эксперта" объяснил происходящее на острове тем, что генералы от силовых структур поставили цель любыми способами парализовать работу местного губернатора и в конечном итоге, как выразился один из начальников МВД, "свернуть ему шею".

В качестве примера сфабрикованного дела Тихонов приводит историю с Сергеем Гейченко, мэром небольшого города Александровск-Сахалинский. По словам журналиста, Гейченко создал программу превращения "этого захолустья" в процветающий портовой город, но его тут же арестовали по доносу предпринимателей, заявивших о получении чиновником взятки в 10 миллионов рублей за подряд на строительство дороги. На самом деле Гейченко, напротив, расторг контракты с этими коммерсантами по причине постоянных срывов сроков и невыполнения работ, что подтверждается документально.

В статье приводится еще несколько подобных историй, в которых силовики подбрасывают улики, фальсифицируют обыски, избивают "коррупционеров" в их же квартирах. В одном из случаев стражи порядка заломили руки пенсионерке на лестничной площадке, когда та пошла выносить мусор. "Для сахалинских силовиков стало нормой фабриковать уголовные дела - как для исполнения чьих-то заказов, так и просто для статистики. Полицейские, не готовые участвовать в этой правовой вакханалии, из органов увольняются", - заключил журналист.

Напомним, 9 февраля Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его двух бывших подчиненных виновными в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы и приговорил к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград. Суд также запретил ему занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.