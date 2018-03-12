На Паралимпиаде лыжник Игорь Рептюх выиграл третье золото для Украины

В общем зачете Украина вышла на третье место.

Украинец Игорь Рептюх стал лучшим в лыжных гонках в заезде на 20 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Для самого Рептюха эта победа стала уже второй на Играх в Пхенчхане - ранее он завоевал бронзу на дистанции 7,5 км.

В лыжных гонках на 15 километров Оксана Шишкова завоевала серебро среди спортсменов с нарушением зрения, а Людмила Ляшенко выиграла бронзу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В первый день "белых" Игр Шишкова выиграла серебро в биатлонном спринте на 6 км, а Ляшенко в этой дисциплине стала бронзовым призером.

В активе сборной Украины уже 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. // 112.ua