На Паралимпиаде лыжник Игорь Рептюх выиграл третье золото для Украины

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В общем зачете Украина вышла на третье место.
Украинец Игорь Рептюх стал лучшим в лыжных гонках в заезде на 20 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для самого Рептюха эта победа стала уже второй на Играх в Пхенчхане - ранее он завоевал бронзу на дистанции 7,5 км.
В лыжных гонках на 15 километров Оксана Шишкова завоевала серебро среди спортсменов с нарушением зрения, а Людмила Ляшенко выиграла бронзу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В первый день "белых" Игр Шишкова выиграла серебро в биатлонном спринте на 6 км, а Ляшенко в этой дисциплине стала бронзовым призером.
В активе сборной Украины уже 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. // 112.ua
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