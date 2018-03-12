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При крушении вертолета в центре Нью-Йорка погибли пять человек (видео)

12.03.2018 10:02

 Спасательные службы Нью-Йорка пытались оказать помощь жертвам крушения вертолета, но спасти удалось только пилота

В Нью-Йорке вертолет упал в пролив Ист-Ривер возле Манхэттена, погибли пятеро пассажиров.

Скриншот - Twitter, CBC News

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на свидетелей инцидента, красный вертолет с шестью людьми на борту следовал по популярному маршруту для осмотра пейзажей, однако летел слишком быстро и слишком резко терял высоту, пока не упал в воду. 

Пилоту удалось выбраться из вертолета и позвать на помощь.

На место прибыли лодки спасателей, которые пытались добраться до других пассажиров, однако извлечь их из кабины оказалось очень сложно. В конце-концов, всех пятерых пассажиров признали погибшими. Двоих признали мертвыми на месте происшествия, а еще троих – в местных госпиталях. Пилоту удалось спастись, его состояние – удовлетворительное. // УНИАН

 

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