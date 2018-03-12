В ФРГ отмечается рост активности чеченских криминальных группировок, связанных с Кадыровым

По данным FAZ, чеченские преступники в Германии уже "не удовлетворяются работой на другие группировки и агрессивно проникают в криминальный бизнес". Кроме того, они поддерживают тесные финансовые контакты с Кадыровым.

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) констатирует усиление активности чеченских криминальных группировок на территории Германии. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) рассказал глава уголовной полиции Михаэль Нагель (Michael Nagel), сообщает сайт немецкого издания в воскресенье, 11 марта.

"Если раньше чеченские преступники, в первую очередь, отличались тем, что работали на другие группировки, то сегодня они не удовлетворяются ролью простых поставщиков услуг и агрессивно проникают в криминальный бизнес", - пояснил Нагель.

Наркоторговля, грабежи и рэкет

Сферы, в которых они наиболее активны, - торговля наркотиками, кражи, грабежи и выпуск поддельной продукции. В целом в поле зрения правоохранительных органов находятся от 200 до 250 человек из Чечни и в целом с Северного Кавказа. Свои позиции в криминальном бизнесе они укрепляют за счет того, что не стесняются при необходимости демонстрировать силу. Привлечение сторонников происходит, в частности, через подпольные группировки и специализирующиеся на единоборствах профессиональные спортивные объединения.

Кроме того, преступники особенно активны в сфере охранного бизнеса и зачастую работают вышибалами в ночных клубах, где имеют возможность контролировать наркоторговлю и заниматься рэкетом.

Финансовая связь с Кадыровым

Правоохранительные органы Германии отмечают, что действующие на территории Германии криминальные группировки поддерживают личные контакты с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым связаны, в первую очередь, финансово.

"Не следует недооценивать опасность, исходящую от северокавказских и особенно чеченских групп правонарушителей", - подчеркнул Михаэль Нагель. Полиции следует своевременно вмешаться в ситуацию - до того, как представителям этого преступного сообщества удастся окончательно и бесповоротно закрепиться в Германии, полагает он.

Ранее председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Мас (Ekkehard Maaß) сообщил DW, что под видом беженцев из Чечни в Германию зачастую засылают агентов, которым поручают выслеживать чеченских диссидентов и противников Кадырова. // Deutsche Welle