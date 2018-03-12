Российский владелец ПАОКа прервал футбольный матч, угрожая судье оружием

Бизнесмен из России Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и АЕК в греческом городе Салоники.

По данным издания The Guardian, Саввиди выбежал на поле на 90-й минуте матча при счёте 0:0, на поясе у него висела кобура.

Саввиди вышел на поле из-за того, что судья не засчитал гол его команды из-за офсайда. Он выбежал в сопровождении охраны и начал угрожать судье, активно жестикулируя. Его отвели охранники.

Тренер афинского клуба АЕК испанец Маноло Хименес рассказал радиостанции газеты Marca, что за спиной у Саввиди был пистолет.

Владелец ПАОК продемонстрировал судье своё оружие и сказал: «Ваша карьера закончилась».

После этого арбитр, игроки АЕК и Хименес покинули поле, а матч досрочно завершили. Однако был ли это настоящий пистолет — неизвестно.

Спустя два часа после завершения матча стало известно, что судья всё же засчитал забитый ПАОК гол после обсуждения спорного эпизода с офсайдом.

Таким образом команда Саввиди победила со счётом 1:0 — афинские игроки отказались продолжать матч в целях безопасности.

Иван Саввиди — владелец ростовской «Группы Агроком», ей принадлежат фабрика «Донской табак» и аэропорт Ростова-на-Дону. С 2002 по 2005 год предприниматель являлся президентом футбольного клуба «Ростов», а с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА. В 2012 году Бизнесмен купил контрольный пакет акций греческого ПАОК. // Realist