Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 07-11.03.2018

Співробітниками групи реагування патрульної поліції Подільського відділу поліції викрито 31-річну жительку с.Чубівка, яка на продовольчому ринку викрала з кишені куртки пенсіонера гаманець із грошима. Сума збитку становить 500 гривень. Речові докази вилучені. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Працівниками Ренійського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції в ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» викрито та притягнуто до адміністративної відповідальності 32-річну жительку сусідньої держави, яка незаконно перебувала на території України.

До Малиновського відділу поліції звернувся 35-річний чоловік, який повідомив, що невідома особа викрала з його автомобіля акумулятор. Сума збитку – три тисячі гривень. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 34-х та 36-річного чоловіків, які надали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції надійшла заява місцевого жителя про те, що його новий знайомий відкрито заволодів його мобільним телефоном. Сума збитку – 500 гривень. Вжитими заходами у скоєнні даного правопорушення поліцейські викрили 24-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення.

До Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила, що невідома особа проникла до її квартири та відкрито заволоділа сумкою із грошима. Сума збитку становить дві тисячі гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернено власниці.

До Білгород-Дністровського відділу поліції надійшла заява місцевого жителя про те, що в одному з маршрутних таксі невідома особа викрала його гаманець. Сума збитку – 4 700 гривень. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 45-річну жінку, від якої отримано правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернено власнику.

До Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції звернулась 30-річна жінка, яка повідомила, що невідома особа шляхом зламу замка на вхідних дверях проникла до її будинку, звідки викрала мийку та 6 кухонних шаф. Сума збитку становить 240 тисяч гривень. У ході проведених оперативно-розшукових заходів у скоєнні даного правопорушення працівниками поліції викрито 27-річного чоловіка. За його словами викрадене він здав до пункту прийому металобрухту. Речові докази вилучено.

ВК ГУНП в Одеській області