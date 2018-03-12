В британском городе банда мусульман за десятилетия изнасиловала не менее тысячи девочек

В воскресенье, 11 марта, член парламента Великобритании Люси Аллен обратилась с призывом провести полномасштабное независимое расследование в городе Телфорд, где на протяжении почти 40 лет действует банда, насилующая несовершеннолетних девочек. Аллен утверждает, что за это время жертвами негодяев стали не менее тысячи школьниц.

Впервые об ужасах, которые творятся в городе стало известно в 1996 году. Тогда один из жителей Телфорда заявил в полицию об изнасилованиях девочек. Он утверждал, что есть группа мужчин, преимущественно мусульман, которые сначала подсаживают школьниц на наркотики, а потом насилуют их. Причем изнасилования чаще всего бывают групповыми. После этого девочек и их семью шантажируют и заставляют жертв заниматься проституцией.

Было начато расследование, однако вскоре его прекратили. В конце 90-х поступило несколько жалоб в местную социальную службу, но ее работники почему-то не стали разбираться в них.

В 2000 году в Телфорде был совершен поджог частного дома. Погибли 16-летняя Люси Лоу, ее мать и родная сестра. Как выяснилось, Люси была одной из жертв изнасилований и рискнула заявить о них в полицию. По обвинению в поджоге и тройном убийстве был арестован Азар Али Мехмуд.

В 2002 году в Телфорде в ДТП погибла 13-летняя Бекки Уотсон. Девочка также была жертвой насильников. Полиция нашла дневник Бекки, в котором девочка описывала ужасы, пережитые ею за последние два года жизни. Мать девочки Торрон Уотсон выступила с обвинениями в адрес властей. Женщина утверждала, что неоднократно обращалась в полицию в связи с насилием, которому подвергалась ее дочь. Они с Бекки даже предоставили список подозреваемых, но правоохранители ничего не предприняли. «К нам относились в полиции как к преступницам!» — заявила миссис Уотсон.

Ее рассказ подтвердила подруга Бекки Викки Раунд. Девочке было 12 лет, когда ее впервые изнасиловали, предварительно дав попробовать кокаин. Когда погибла Бекки, Викки было 14 лет. Она плотно сидела на героине. Сейчас ее уже нет в живых. Она скончалась в возрасте 20 лет.

В 2010—2012 годах полиция провела в Телфорде расследование. Было выявлено 200 потенциальных членов банды насильников. Однако к уголовной ответственности привлекли только девять из них. Они находятся в тюрьме.

В 2016 году член парламента Люси Аллен впервые потребовала проведения в Телфорде независимого расследования, однако городские власти заверили министра внутренних дел Великобритании, что в этом нет необходимости. Аллен утверждает, что девочек по-прежнему терроризирует опасная банда. Полиция считает, что данные о жертвах, предоставленные депутатом, завышены. В ходе расследования были выявлены «всего» 225 жертв.

Похожая ситуация имела место в другом британском городе — Ротерхэме. Там банда, состоявшая из выходцев из Пакистана, действовала на протяжении 20 лет. Жертвами стали не менее 1 400 девочек. Установить это помогло только независимое общественное расследование. Полицейские в Ротерхэме признались, что бездействовали, так как боялись быть обвиненными в преследовании пакистанцев на почве расовой и религиозной ненависти. // Факты