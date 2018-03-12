В разбившемся в Иране частном турецком самолете погибли 11 человек

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Направлялся самолет в Стамбул из Объединенных Арабских Эмиратов.
В Иране разбился частный турецкий самолет, на борту которого находились 11 человек.
Среди них было 8 пассажиров и трое членов экипажа, говорится в сюжете ТСН.Ранок. Спастись не удалось никому.
Воздушное судно упало в горах вблизи города Шехре-Корд. Направлялся самолет в Стамбул из Объединенных Арабских Эмиратов.
По данным СМИ, судно везло Мину Башаран - дочь турецкого бизнесмена и ее подруг. Девушки вместе возвращались с вечеринки по случаю свадьбы Мины. Сейчас необходимые тесты для установления личностей погибших.
Сообщается, что жители села, расположенного вблизи аварии, заявили, что они увидели пламя из двигателя самолета до аварии.
Публикуем четвертую часть обзора основных достижений украинского оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. Для деоккупации территорий нужна сильная армия, ведь...