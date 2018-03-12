В разбившемся в Иране частном турецком самолете погибли 11 человек

Направлялся самолет в Стамбул из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Иране разбился частный турецкий самолет, на борту которого находились 11 человек.

Среди них было 8 пассажиров и трое членов экипажа, говорится в сюжете ТСН.Ранок. Спастись не удалось никому.

Воздушное судно упало в горах вблизи города Шехре-Корд. Направлялся самолет в Стамбул из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным СМИ, судно везло Мину Башаран - дочь турецкого бизнесмена и ее подруг. Девушки вместе возвращались с вечеринки по случаю свадьбы Мины. Сейчас необходимые тесты для установления личностей погибших.

Сообщается, что жители села, расположенного вблизи аварии, заявили, что они увидели пламя из двигателя самолета до аварии.