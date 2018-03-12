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Пропавшую в Днепре 16-летнюю девочку нашли без сознания и в луже крови

12.03.2018 11:15

Родственники занимались поисками девочки в течение 4 дней

8 марта в Днепре пропала несовершеннолетняя Ксения Павлова. Родственники занимались ее поисками в течение 4 дней. Последний раз девочку видели на улице Боброва, затем она должна была прийти в клуб "Лабиринт" на улице Харьковской, 3. Об этом "Информатору" сообщили родственники Ксении.

Пропавшую в Днепре 16-летнюю девочку нашли без сознания и в луже крови

Парень девочки, Артем, сообщил изданию, что Ксению уже нашли: "Полчаса назад ее нашли в районе Тополя. Все эти дни она лежала вся в крови и без сознания в заброшенном доме". По словам Артема, Ксению забрали в больницу в Киев.

Другие подробности пока неизвестны. Подозреваемых установит следствие. // Сегодня

 

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