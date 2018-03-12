В Питере «образовательный» чинуша угнал такси, сбил водителя и совершил ДТП

Полицейские Санкт-Петербурга задержали сотрудника городской администрации, которого подозревают в угоне транспортного средства. Злоумышленник самостоятельно уехал на автомобиле такси, совершив наезд на водителя. Затем угонщик не справился с управлением и попал в аварию.

После задержания подозреваемого выяснилось, что им оказался 24-летний Максим С., который работает в Смольном старшим инспектором планово-финансового отдела Комитета по образованию. Предполагаемого угонщика отпустили под подписку о невыезде, сообщает "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 10 марта около 1:20 24-летний гражданин Узбекистана, работающий таксистом, остановился у АЗС на Замшиной улице в Калининском районе для заправки топливом. В автомобиле Hyundai Solaris в тот момент находился пассажир.

Таксист оставил ключ в замке зажигания. Когда водитель вышел из иномарки, пассажир сел за руль и угнал автомобиль. Гастарбайтер попытался помещать ему, и был сбит.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, после чего подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Наряд ГИБДД остановил Hyundai Solaris на углу площади Ленина и Арсенальной набережной. Угонщик не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В отношении задержанного с поличным чиновника Максима С. возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Угон транспортного средства"). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным прессы, пострадавший мигрант арендует машину такси у коммерческой фирмы. От представителя компании уже поступило заявление об угоне и причинении ущерба. // NEWSru.com