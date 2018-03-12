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Евросоюз продлил санкции против РФ за аннексию Крыма еще на полгода

12.03.2018 11:35

Евросоюз официально продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России до 15 сентября 2018 года.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Картинки по запросу санкции

В ЕС в который раз отметили, что оценка ситуации не оправдала режима санкций.

Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС от 13 марта 2018 года.

Другие меры ЕС, действующие в ответ на кризис Украины, включают:

  • экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года;
  • ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующей до 23 июня 2018 года.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении Российской Федерации до 31 июля 2018 года. Такое решение было принято после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали ЕС о невыполнение минских соглашений Россией.

Эти санкции ограничивают доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, которые действуют за пределами ЕС, а также для 3-х крупных российских энергетических компаний и 3-х оборонных фирм. Также введен запрет на экспорт и импорт оружия, на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.

Кроме этого, России ограничивается доступ к отдельным технологиям и услугам для разработки и добычи нефти. // 112.ua

 

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