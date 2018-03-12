«Сроки ломляться бєшені»: вокаліста франківської групи затримали у Греції за перевезення нелегалів

Вокаліст і трубач франківської команди Familia Perkalaba Сергій Шваюк затриманий в Греції за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів і чекає вироку у в'язниці.

"Наш вокаліст і трубач Сірьога Sergiy Shvayuk сидить зараз в грецькій тюрмі, очікують вироку. Боремось, разом з нами бореться міжнародний юрист Ігор Руденко, за шо ми йому застили в поклоні. Почитайте і подумайте за пацанів добре, спільна енергія допомогає. Кому не трудно, то і помоліться, бо сроки ломляться бєшені, але ми віримо і надіємось. Пацани не заслуговують цього", – написав у мережі продюсер Оркестру Радості і Щастя "Familia Perkalaba" Олег Мох Гнатів.

Разом зі Сергієм Шваюком арештований ще один франківець, коваль за фахом. Обидва українці були працівниками на іноземному судні.

Як стало відомо КУРСу, Сергій поїхав на роботу – йому запропонували місце робітника, персоналу, на судні. Судно йшло з Туреччини до Греції. На одній із зупинок на нього зайшли люди. Як виявилося потім – було 60 нелегалів, їх мали доправити до берегів Італії. Чоловік нічого про це не знав. У нейтральних водах судно затримала грецька поліція.

Судно і всю команду арештували за перевезення нелегальних мігрантів. Франківці перебувають в ув’язненні більше семи місяців. Дата суду наразі ще не призначена.

Обом затриманим українцям інкримінують несанкціоноване сприяння у перевезенні нелегальних мігрантів. Обставини справи до кінця не відомі – родини та адвокат знають про них із листів Омбудсмена та консула.

Затримані не знають, як довго буде тривати слідство, коли матеріали передадуть прокурору. Їм не повідомили навіть номер справи. Зі слідством контактує консул України в Греції, він же тримає в курсі подій сім’ї затриманих.

"Бар'єр – грецька мова, все впирається у перекладача. Його, як ми розуміємо, їм не забезпечують. За кордоном взагалі є велика проблема з правом українців на належний захист. Цей випадок – один із багатьох, коли виникає мовна проблема, коли люди підписують документи під тиском обставин, не знаючи, про що саме в них ідеться", – прокоментував КУРСу юрист Ігор Руденко.

За його словами, в Греції на даний час 123 українці затримані із аналогічними звинуваченнями, в т. ч. моряки. 26 перебувають у тій самій в'язниці, що й франківці.

"Жах в тому, що когось звільнять, але прибудуть нові і нові.... тому що немає інформування щодо аферистів, які пропонують роботу на туристичному катері, а виявляється, що це перевезення нелегалів", – коментують випадок із затриманням франківців у мережі.

Міністерство закордонних справ України констатує, що станом на серпень минулого року 115 громадян України арештовані й засуджені в Греції за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

"Із врахуванням украй негативного сприйняття грецьким суспільством явища масової незаконної міграції і його політизації грецькі суди практикують застосування максимальних санкцій, передбачених місцевим кримінальним законом", – повідомляє зовнішньополітичне відомство.

Справи затриманих/засуджених громадян України перебувають на контролі посольства України в Греції й департаменту консульської служби МЗС.