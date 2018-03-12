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ГПУ сообщила о подозрении Конституционному суду России в пособничестве в аннексии Крыма

12.03.2018 11:55

Судьи должны явиться на допрос в Главную военную прокуратуру 13 и 19 марта

Генпрокуратура сообщила о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда России в пособничестве в аннексии Крыма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

ГПУ

Сообщение о подозрении было составлено 1 марта и доставлено курьерской почтой 6 марта. Теперь судьи должны явиться в Главную военную прокуратуру для проведения следственных действий 13 и 19 марта 2018 года.

Судей подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям).

"Судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных сил РФ, в качестве пособников в совершении последними посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали якобы соответствующим Конституции РФ ничтожный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования", - заявили в ГПУ.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что судьи выносили решения в спешке по просьбе президента РФ.

"Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь, была бы невозможной без указанного незаконного решения судей Конституционного суда РФ.

Судьи Конституционного суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинению материального ущерба нашему государству на сумму более 1 триллиона грн", - добавили в ГПУ.

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применение меры пресечения в виде содержания под стражей. // 112.ua

 

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