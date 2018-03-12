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В Непале при посадке разбился пассажирский самолет

12.03.2018 12:05

  Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.

Об єтом пишет местная газета Kathmandu Post со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018

По данным издания, бортовой номер самолета — S2-AGU. Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта.

Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Власти полагают, что в результате аварии есть жертвы, однако официального подтверждения пока не поступало.

На месте работают пожарные расчеты. Согласно поступающим данным, спасены и отправлены в ближайшие больницы 17 пассажиров.

 

 

​​Согласно данным сайта Flightradar24, разбился самолет Bombardier Dash 8 Q400. Ему было 17 лет. Как сообщили в администрации аэропорта, причиной аварии стал технический сбой на борту. // РИА Новости

 

 

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