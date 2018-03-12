В Грузии убит экс-«вор в законе» Кочо Гоги

Как сообщалось ранее, тело бывшего «законника» было обнаружено с огнестрельным ранением.

Правоохранители Грузии задержали 43-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 61-летнего жителя Тбилиси Гоги Ратиани, известного также как Кочо Гоги. Об этом, как передает Sputnik-Georgia, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Напомним, Ратиани, который раньше носил фамилию Хатоев, и был известен в «воровской» среде как Кочо Гоги, обнаружили мертвым в собственной квартире на улице Татишили в районе Вера Тбилиси в воскресенье утром.

По данным полиции, выстрел в экс-«вор в законе» был произведен из охотничьего ружья. Уже спустя несколько часов нападавший был задержан. По предварительной версии, мотивом преступления послужила месть.

В настоящий момент возбуждено дело по статье «умышленное убийство», за которое грозит наказание сроком от 7 до 15 лет.

По имеющимся данным, в прошлом Гоги Хатоев был обладателем «воровской» короны, но по неизвестным причинам ее лишился. // Преступная Россия