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СБУ затримала бізнесмена з так званої «ДНР» за фінансування тероризму

12.03.2018 12:25

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки держави та Головного слідчого управління СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали бізнесмена з так званої «ДНР» за фінансування тероризму.

Оперативники спецслужби встановили, що ділок є власником однієї з найбільших мереж продуктових маркетів на тимчасово окупованій території Донеччини. Комерсант налагодив механізм постачання продуктів харчування та тютюнових виробів з території РФ. Частина продукції напряму йшла на потреби незаконних збройних формувань бойовиків.

СБУ

Правоохоронці задокументували, що бізнесмен, який також є «діючим депутатом» Горлівської міської ради, входив до десятки найбільших платників податків до «бюджету» псевдореспубліки.

Співробітники СБ України затримали зловмисника у Харкові, куди він приїхав у особистих справах. Під час обшуків у харківській квартирі підприємця та місцями проживання його родичів правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації із доказами фінансування терористів. У ділка також виявлено п’ятдесят тисяч доларів США, сто п’ятдесят тисяч гривень та банківські картки, на яких зберігаються кошти отримані від незаконної діяльності.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Триває досудове слідство.

 

Прес-центр СБ України

 

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