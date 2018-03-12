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СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций

12.03.2018 12:45

Сотрудники СБУ проводят 25 обысков у лиц, подозреваемых в проведении антиукраинских акций в пользу стране-агрессору. 

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций

“Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций”, — написала Е.Гитлянская.

По ее словам, во время обысков изъято пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против Украины.

Е.Гитлянская отметила, что более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

“К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов”, — подчеркнула представитель СБУ.

 

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