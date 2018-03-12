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В Красноярском крае два недоросля зарезали собутыльника и его жену

12.03.2018 12:55

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних юношей, которых подозревают в двойном убийстве. Жертвами подростков стали мужчина и его супруга, с которыми подозреваемые употребляли алкоголь.

Уголовное наказание грозит 15-летнему и 16-летнему жителям поселка Ванавара Эвенкийского района, сообщает официальный сайт краевого ГСУ СК РФ.

Картинки по запросу зарезал

Вечером 10 марта 2018 года подростки распивали спиртные напитки в компании 55-летнего мужчины и его 53-летней сожительницы, рассказали в следственном ведомстве. "В какой-то момент между 16-летним подростком и мужчиной произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний сначала избил оппонента, а затем причинил кухонным ножом смертельные ножевые ранения", - говорится в пресс-релизе.

Младший подросток также принял активное участие в расправе, причинив смертельные ранения женщине. После убийства пьяные преступники подожгли дом, сообщает официальный сайт краевой полиции.

"В настоящее время оба подростка задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ГСУ СК РФ.

Ранее задержанные уже были поставлены на учет в отделе ПДН полиции.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). // NEWSru.com

 

 

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