В Красноярском крае два недоросля зарезали собутыльника и его жену

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Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних юношей, которых подозревают в двойном убийстве. Жертвами подростков стали мужчина и его супруга, с которыми подозреваемые употребляли алкоголь.
Уголовное наказание грозит 15-летнему и 16-летнему жителям поселка Ванавара Эвенкийского района, сообщает официальный сайт краевого ГСУ СК РФ.
Вечером 10 марта 2018 года подростки распивали спиртные напитки в компании 55-летнего мужчины и его 53-летней сожительницы, рассказали в следственном ведомстве. "В какой-то момент между 16-летним подростком и мужчиной произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний сначала избил оппонента, а затем причинил кухонным ножом смертельные ножевые ранения", - говорится в пресс-релизе.
Младший подросток также принял активное участие в расправе, причинив смертельные ранения женщине. После убийства пьяные преступники подожгли дом, сообщает официальный сайт краевой полиции.
"В настоящее время оба подростка задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ГСУ СК РФ.
Ранее задержанные уже были поставлены на учет в отделе ПДН полиции.
Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). // NEWSru.com
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