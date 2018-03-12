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На Львовщине папаша-изверг сломал 7-летнему сыну нос и руку

12.03.2018 13:22

В одном из сел Самборского района Львовской области отец жестоко избил 7-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.

"11 марта в полицию поступило сообщение от медиков районной больницы, что к ним доставили несовершеннолетнего жителя одного из сел района, с диагнозом "перелом стенки носа и правого предплечья", – сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Мальчика госпитализировали. Фото: vistanews.ru

Как оказалось, ученика 2-класса, избил его 39-летний отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Виновному грозит наказание в виде исправительных работ, ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование. // Сегодня

 

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