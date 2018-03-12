В автобусе, следовавшем в Россию, нашли полцентнера пороха

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Пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни обнаружили более 50 килограммов охотничьего пороха на государственной границе Украины и России.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«Во время мероприятий погранично-таможенного контроля в пункте пропуска „Сеньковка“ (на границе с Россией) на рейсовый автобус, следовавший на выезд из Украины, сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки», — сообщили в пресс-службе.
В результате проверки в технической полости пола автобуса правоохранители обнаружили 115 заводских упаковок весом почти 53 кг охотничьего пороха.
В Службу безопасности Украины направлено уведомление для внесения в Единый реестр досудебных расследований об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 201 (незаконное перемещение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса. // Realist
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