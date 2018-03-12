Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В автобусе, следовавшем в Россию, нашли полцентнера пороха

12.03.2018 13:49

Пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни обнаружили более 50 килограммов охотничьего пороха на государственной границе Украины и России.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Картинки по запросу кордон

«Во время мероприятий погранично-таможенного контроля в пункте пропуска „Сеньковка“ (на границе с Россией) на рейсовый автобус, следовавший на выезд из Украины, сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки», — сообщили в пресс-службе.

В результате проверки в технической полости пола автобуса правоохранители обнаружили 115 заводских упаковок весом почти 53 кг охотничьего пороха.

В Службу безопасности Украины направлено уведомление для внесения в Единый реестр досудебных расследований об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 201 (незаконное перемещение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...