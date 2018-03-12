У Белграді звільнений чоловік відкрив стрілянину по екс-колегах, є жертви (відео)

У результаті стрілянини в Белграді загинула щонайменше одна людина і двоє постраждали

Інцидент стався на вулиці Рузвельта, передає Depo.ua з посиланням на "Радіо і телебачення Сербії".

Повідомляється, що звільнений працівник однієї з компанії увірвався в її офіс і відкрив стрілянину.

Згодом він був знайдений в своїй квартирі з серйозними пораненнями.