У Белграді звільнений чоловік відкрив стрілянину по екс-колегах, є жертви (відео)

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У результаті стрілянини в Белграді загинула щонайменше одна людина і двоє постраждали
Інцидент стався на вулиці Рузвельта, передає Depo.ua з посиланням на "Радіо і телебачення Сербії".
Повідомляється, що звільнений працівник однієї з компанії увірвався в її офіс і відкрив стрілянину.
Згодом він був знайдений в своїй квартирі з серйозними пораненнями.
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