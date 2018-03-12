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В столице насильника 10-летней дочери-аутиста посадили на 14 лет

12.03.2018 14:17

40-летний пьяный подонок воспользовался беспомощностью больного ребенка

Киевлянина, который изнасиловал свою 10-летнюю дочь, посадили на 14 лет.

Насильник отсидит 14 лет

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор Святошинского районного суда Киева, которым мужчина осужден к 14 годам лишения свободы за изнасилование малолетней дочери.

Преступление произошло в апреле прошлого года в Святошинском районе Киева.

40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и пользуясь беспомощным состоянием своей 10-летней дочери, которая с рождения больна аутизмом, вступил с ней в половую связь.

В сентябре 2017 года Святошинский райсуд Киева признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили суд отменить приговор и прекратить производство в связи с недоказанностью вины обвиняемого.

Прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела Апелляционным судом Киева, доказал вину обвиняемого в полном объеме. Постановлением Апелляционного суда Киева приговор суда первой инстанции оставлен без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу. // Сегодня

 

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