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ЕС не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму - Могерини

12.03.2018 14:28

Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ.

 Об этом сказала представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини сегодня на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.

ЕС не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму - Могерини

"Мы не признаем аннексию Крыма, мы будем продолжать внедрять нашу политику в отношении непризнания этой незаконной аннексии, мы также будем продолжать осуждать нарушения международного права, и мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и продолжать санкции в этом отношении", - сказала она.

По словам Ф.Могерини, ЕС призывает Россию соблюдать права человека в Крыму и освободить "пленников Кремля".

"Мы будем призывать к уважению прав человека по всем гражданам, проживающим на этой территории, в том числе и крымских татар, и мы призываем освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится за решеткой в ​​Крыму и в России", - сказала она.

 

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