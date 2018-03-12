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У столиці наряд поліції охорони затримав трьох злодіїв, які влізли до дитсадка

12.03.2018 14:40

Подія сталася у Деснянському районі. Затриманим загрожує до шести років позбавлення волі.

Вночі на спецію 102 надійшло повідомлення, що невідомі через вікно проникли в дитячий садок, що на бульварі Вигурівському. На виклик виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві. На місці злочину правоохоронці затримали трьох чоловіків.

злодії

 

Зловмисники потрапили до приміщення шляхом віджиму пластикового вікна, звідки намагалися прихопити два магнітофони та обігрівач.

 

Затриманих – чоловіків віком 26-ти, 20-ти та 19-ти років, доставили до управління поліції.

 

Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції задокументувала подію та вилучила речові докази.

 

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

 

Управління поліції охорони в м. Києві

 

 

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