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«Рупор Кремля» признался, что несет только путинскую «пургу»

12.03.2018 14:50

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения Владимира Путина в том, что он "несет пургу", заявив, что никогда не излагает свое частное мнение

Такое заявление Песков сделал сегодня, информирует "ДС" со ссылкой на Lenta.ru.

Картинки по запросу путин и песков

На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления "от себя" или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: "Я никогда частное мнение свое не излагаю".

В целом представитель Кремля выразил сомнения в том, что "существует пресс-секретарь, который не критикуется руководством".

"Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", - предположил Песков.

"Мы неоднократно рассказывали, что президент - очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает более напряженной или менее напряженной", - заявил пресс-секретарь Путина, комментируя замечание российского президента о его работе.

Как сообщалось, ранее Путин заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их.

"Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.

 

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