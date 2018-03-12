В России «приставного» начальника подозревают в изнасиловании двух подчиненных 8 марта

По предварительным данным, высокопоставленный чиновник надругался над двумя своими подчиненными прямо во время праздничной корпоративной вечеринки, посвященной Международному женскому дню.

Сам Сергей Симоненко, который ранее работал кадровиком в прокуратуре Ленинградской области, отрицает вину и говорит, что его оклеветали. Чиновник добавил, что показания против него дали сотрудницы, которых он собирался увольнять, пишет Сам Сергей Симоненко, который ранее работал кадровиком в прокуратуре Ленинградской области, отрицает вину и говорит, что его оклеветали. Чиновник добавил, что показания против него дали сотрудницы, которых он собирался увольнять, пишет 47news

По данным информагентства, уже в национальный праздник 8 марта управление СК РФ по Калининградской области начало проверку по двум заявлениям о сексуальном насилии. Их вечером 7 марта подали 31-летняя и 40-летняя сотрудницы УФССП. Насильником они назвали 51-летнего заместителя начальника ведомства Сергея Симоненко.

10 марта о скандальном случае написало калининградское агентство "Клопс" . По его данным, преступление было совершено прямо в здании управления ФССП на проспекте Мира во время корпоратива, проводившегося перед 8 марта. "Сотрудница позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал коллега. Прибывшая на место оперативная группа застала мужчину в тот момент, когда он совершал противоправные действия уже с другой жертвой - также сотрудницей управления", - говорилось в заметке.

При этом "Клопс" не указывал имени подозреваемого и его должность, сообщив лишь, что он занимает один из руководящих постов.

Между тем в пресс-службе УФССП уточнили, что официальный корпоратив накануне 8 марта в здании управления не проводился. Там также добавили, что ведется внутренняя проверка.

В СК РФ давать комментарии отказались "в интересах следствия".

Про Сергея Симоненко известно, что он с 2011-го по 2014 годы работал начальником отдела кадров в прокуратуре Ленобласти, а в органах надзорного ведомства трудится с 1993 года. Он носит звание почетного работника прокуратуры.

Сотрудникам 47news удалось связаться с чиновником, но он вины не признал. "Я хотел увольнять этих сотрудниц (написавших заявления. - Прим. NEWSru.com) из-за профнепригодности. В тот вечер я был ответственным в здании по поручению от руководства и попросил одну из них покинуть управление, поскольку уже было поздно. В этот момент приехали сотрудники полиции и сообщили, что на меня написала заявление другая сотрудница", - пояснил Симоненко.

С его слов, вторая заявительница "вообще выпивала где-то в другом месте".

Полицейские опросили Симоненко, а потом взяли у него смывы. "Мне скрывать нечего", - добавил замглавы УФССП.