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В России «приставного» начальника подозревают в изнасиловании двух подчиненных 8 марта

12.03.2018 15:02

 Заместитель начальника управления Федеральной службы судебных приставов Калининградской области Сергей Симоненко попал под следствие в связи с подозрениями в совершении циничного сексуального преступления.

По предварительным данным, высокопоставленный чиновник надругался над двумя своими подчиненными прямо во время праздничной корпоративной вечеринки, посвященной Международному женскому дню.
 
Заместитель начальника управления Федеральной службы судебных приставов Калининградской области Сергей Симоненко попал под следствие в связи с подозрениями в совершении циничного сексуального преступленияСам Сергей Симоненко, который ранее работал кадровиком в прокуратуре Ленинградской области, отрицает вину и говорит, что его оклеветали. Чиновник добавил, что показания против него дали сотрудницы, которых он собирался увольнять, пишет 47news.
 
По данным информагентства, уже в национальный праздник 8 марта управление СК РФ по Калининградской области начало проверку по двум заявлениям о сексуальном насилии. Их вечером 7 марта подали 31-летняя и 40-летняя сотрудницы УФССП. Насильником они назвали 51-летнего заместителя начальника ведомства Сергея Симоненко.
 
10 марта о скандальном случае написало калининградское агентство "Клопс". По его данным, преступление было совершено прямо в здании управления ФССП на проспекте Мира во время корпоратива, проводившегося перед 8 марта. "Сотрудница позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал коллега. Прибывшая на место оперативная группа застала мужчину в тот момент, когда он совершал противоправные действия уже с другой жертвой - также сотрудницей управления", - говорилось в заметке.
 
При этом "Клопс" не указывал имени подозреваемого и его должность, сообщив лишь, что он занимает один из руководящих постов.
Между тем в пресс-службе УФССП уточнили, что официальный корпоратив накануне 8 марта в здании управления не проводился. Там также добавили, что ведется внутренняя проверка.
 
В СК РФ давать комментарии отказались "в интересах следствия".
 
Про Сергея Симоненко известно, что он с 2011-го по 2014 годы работал начальником отдела кадров в прокуратуре Ленобласти, а в органах надзорного ведомства трудится с 1993 года. Он носит звание почетного работника прокуратуры.
 
Сотрудникам 47news удалось связаться с чиновником, но он вины не признал. "Я хотел увольнять этих сотрудниц (написавших заявления. - Прим. NEWSru.com) из-за профнепригодности. В тот вечер я был ответственным в здании по поручению от руководства и попросил одну из них покинуть управление, поскольку уже было поздно. В этот момент приехали сотрудники полиции и сообщили, что на меня написала заявление другая сотрудница", - пояснил Симоненко.
 
С его слов, вторая заявительница "вообще выпивала где-то в другом месте".
 
Полицейские опросили Симоненко, а потом взяли у него смывы. "Мне скрывать нечего", - добавил замглавы УФССП.
 
Симоненко также добавил, что находится на рабочем месте, а не в камере, и это "показательно". // NEWSru.com

 

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