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В России умер актер Олег Табаков, поддержавший оккупацию Крыма

12.03.2018 15:27

Умер актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков. 

 Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Табакову было 82 года.

О проблемах со здоровьем Олега Табакова впервые сообщили ноябре 2017 года. Тогда из-за обострившейся ситуации врачам пришлось ввести пациента в искусственную кому.

Табаков поддерживал антиукраинскую политику Путина. Интервью российского издания «Вести»  так и называлось: «Олег Табаков: Крым не имеет никакого отношения к Украине». Среди прочего, в нем можно услышать, что «Крым вернулся в свою семью», что украинцы должны были быть «поразумнее», не дискутировать, а сказать россиянам «простите нас, Христа ради, мы на халяву купились», и, конечно же, что  «Никакого отношения Крым к Украине, залэжной и незалэжной, не имеет!», – произнесенная безапелляционным тоном и показанная в прайм-тайм эта фраза,  отражает умонастроения как минимум 86% россиян.

 

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