В России умер актер Олег Табаков, поддержавший оккупацию Крыма

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Табакову было 82 года.

О проблемах со здоровьем Олега Табакова впервые сообщили ноябре 2017 года. Тогда из-за обострившейся ситуации врачам пришлось ввести пациента в искусственную кому.

Табаков поддерживал антиукраинскую политику Путина. Интервью российского издания «Вести» так и называлось: «Олег Табаков: Крым не имеет никакого отношения к Украине». Среди прочего, в нем можно услышать, что «Крым вернулся в свою семью», что украинцы должны были быть «поразумнее», не дискутировать, а сказать россиянам «простите нас, Христа ради, мы на халяву купились», и, конечно же, что «Никакого отношения Крым к Украине, залэжной и незалэжной, не имеет!», – произнесенная безапелляционным тоном и показанная в прайм-тайм эта фраза, отражает умонастроения как минимум 86% россиян.