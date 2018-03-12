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Комитет рекомендовал ВР разрешить привлечь к уголовной ответственности и арестовать Бакулина

12.03.2018 16:09

"За" проголосовали единогласно, однако нардеп от "Оппоблока" Михаил Папиев не принимал участие в голосовании из-за конфликта интересов

Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ признал законными представления генпрокурора о согласии парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Украинское фото

"За" проголосовали единогласно - учитывая то, что нардеп от "Опоблоку" Михаил Папиев не принимал участие в голосовании ввиду конфликта интересов. // 112.ua

 

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