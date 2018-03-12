Порошенко сделал предложение бизнесу по налоговой амнистии

Налоговая амнистия в Украине – так называемая "нулевая декларация" - в Украине поможет завести в страну деньги и законно инвестировать в украинскую экономику. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнес-сообщества.

"Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", – сказал Порошенко.

Глава государства предложил присутствующим на встрече присоединиться к разработке законопроекта о так называемой "нулевой декларации".

"Я не буду его подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить, в первую очередь, малый и средний бизнес", – отметил президент. // Сегодня