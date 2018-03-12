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Скончался легендарный дизайнер Юбер де Живанши

12.03.2018 16:32

Основатель модного дома Givenchy скончался на 92-м году жизни

Мир моды потерял гиганта и кумира. Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши, французский аристократ, который основал дом Givenchy в 1952 году, скончался в субботу, 10-го марта, в возрасте 91 года. Он умер во сне, в собственном доме недалеко от Парижа. Об этом семья знаменитого дизайнера сообщила сегодня, 12 марта.

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Дизайнер Юбер де Живанши и его муза, актриса Одри Хепберн

Аристократический французский дизайнер создавал наряды для своего друга и музы – актрисы Одри Хепберн. Она блистала в платьях Givenvhy в таких фильмах, как "Завтрак у Тиффани" и "Забавная мордашка". Актриса также вдохновила его на создание первых духов – L'Interdit. Также среди его постоянных клиенток была первая леди США Жаклин Кеннеди.

Юбер де Живанши родился в 1927 году. В возрасте 25 лет он открыл собственный дом моды Givenchy, став самым молодым из творцов высокой моды. В 1995 году модельер заявил, что отходит от дел. // Сегодня

 

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