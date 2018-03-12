В Запорожье «кремлевский» патриархат выгнал своего священника из храма из-за молитв за ВСУ

Также он не упоминал в богослужениях одиозного главу РПЦ Гундяева.

В Запорожье священника Московского патриархата - Игоря Савву - лишили прихода за украинскую позицию. По словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу ВСУ и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла.

Об этом сообщает ТСН. Ранок.

"Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, за которую высказывались к нам претензии, ко мне лично", - заявил священник.

О наказании батюшку неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили – служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении иолодых людей. Те покинули храм только после вызова полиции. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который приехал на место, общаться с верующими отказался. Не стал он говорить и с корреспондентами ТСН.

В храме теперь будет править другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку имеет патриотическую позицию.

Напомним, в начале января в Запорожье священники УПЦ (МП) отказались отпевать трагически погибшего маленького мальчика, крещенного в Киевском патриархате. После этого случая во многих населенных пунктах Украины состоялась акция "Принеси куклу" – участников призвали оставлять игрушки под дверями церквей Московского патриархата.

СБУ начала расследование по фактам совершения отдельными представителями УПЦ МП и ГО "православный Союз "Радомир" умышленных действий, которые были направлены на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти.