Житель Херсонщины пытался обменять гранату на бутылку водки

Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.

В Скадовске отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел местный житель предлагает людям купить или обменять у него гранату и дымовую шашку на бутылку водки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Продавцом боеприпаса оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Во время личного досмотра полицейские изъяли в пакете дымовую шашку и гранату с запалом к ней. Мужчина пояснил, что гранату и шашку ему якобы передал неизвестный. Сейчас все изъято и направлено на экспертизу, устанавливается происхождение боеприпаса.

Как сообщил начальник следственного отделения Скадовского отделения полиции Игорь Моргун, открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.