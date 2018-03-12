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На Київщині затримали серійного «віконного» шахрая

12.03.2018 17:10

На Волині поліцейські столичного регіону затримали 35-річного чоловіка, який протягом п’яти років переховувався від правоохоронних органів за скоєння шахрайств. Чоловік обґрунтовано підозрюється у 18 епізодах, вчинених на території Сквирщини.

 

Протягом 2012-2013 років, зловживаючи довірою людей, уродженець Полтавської області приймав замовлення на встановлення метало-пластикових вікон, вхідних дверей та меблів. Після отримання завдатку чоловік зникав.

шахрай

Загальна сума збитків, нанесених лише жителям Сквирського району, перевищує 30 тисяч гривень.

На даний час суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Перевіряється причетність громадянина до скоєння аналогічних злочинів на території області.

 

Відділ комунікації поліції Київської області

 

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