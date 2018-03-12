В Киеве грабители связали охранника и обчистили сейфы в офисе

В Подольском районе Киева произошло дерзкое разбойное нападение. Как сообщают в столичной полиции, на ул. Яблочкова трое злоумышленников ограбили офисное помещение в трехэтажном здании. Причем, чтобы забраться на второй этаж, где располагается офис, притащили с собой лестницу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Около четырех утра в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные в масках проникли в офис. На место события выехали патрули и следственно-оперативные группы. Трое мужчин через окно попали в помещение и связали 31-летнего охранника, угрожая ему предметом, похожим на пистолет – он как раз готовил себе есть. На него надели пластмассовые наручники, заставили лечь на пол и накрыли одеялом. После этого повредили входные двери нескольких кабинетов и выкрали деньги из сейфов", – рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Злоумышленникам удалось скрыться. По предварительным данным, они унесли с собой 10 тысяч долларов и три тысячи евро. Пневматическое оружие, которое также находилось в сейфах, они не взяли. Кроме того, они не отобрали у охранника ни телефон, ни ценности. Так что в полиции предполагают, что преступления было очень тщательно спланировано, и целью были именно сейфы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 "Разбой" Уголовного Кодекса. Санкция по ней – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Преступников ищут. // Сегодня