«Схема» ФСБ по отправке украинцев на войну на Донбассе — закладка наркотиков, арест, вербовка

Около сотни украинцев согласились на работу в России по распространению наркотиков, после чего были арестованы правоохранителями РФ и завербованы на войну на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом со ссылкой на начальника Департамента противодействия торговле людьми Артема Крищенко, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

По словам борца с работорговлей, в 2017-м оперативники разоблачили некое ООО "Экспедиция", дело которого слушает в Соломенском райсуде Киева, а на скамье подсудимых оказалось пять 5 человек.

"Тогда около сотни наших граждан были завербованы в Украине для работы в России. Так называемые "закладки" наркотиков. И сейчас там отбывают наказание", – говорит Крищенко.

"По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Кто соглашается на год контракта, тому обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", – объяснил глава Департамента противодействия торговле людьми.

Он заметил, что завербованным еще в Украине дают "служебные" мобильники, которыми люди пользуются и для частных разговоров: "Все звонки прослушиваются. Когда человек уже собирается вернуться домой и говорит это кому-то в телефонном разговоре – его тут же задерживают".

По словам Крищенко, среди завербованных – люди разных возрастов: студенты, пожилые и даже семейные пары. "И, как правило, люди знали, куда будут ехать и чем будут заниматься. Но большое количество человек попали в Россию обманным путем", – резюмировал он. // Сегодня