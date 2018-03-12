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Савченко, вызванная на допрос по делу Рубана, уехала из Украины

12.03.2018 17:49

Савченко покинула территорию Украины для участия в международной конференции.

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, однако она сегодня утром покинула Украину для участия в международной конференции.

Картинки по запросу Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра. Тем не менее, сегодня в 4 утра она отбыла за территорию Украины для участия в международной конференции», - сказал Луценко.

Он отметил, что Савченко не является членом официальной делегации, но есть основания для участия в таком мероприятии.

По словам Луценко, сотрудничество со следствием было бы очень важным и для самой Савченко, и для страны, поэтому он надеется, что депутат явится на допрос.

Как сообщалось, в подозрении СБУ в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана фигурирует друг и помощник нардепа Надежды Савченко Олег Мезенцев.

 

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