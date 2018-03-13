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В Москве откровенно по-хамски отреагировали на заявление Мэй по отравлению Скрипаля

12.03.2018 22:15

Жесткие заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России с обвинениями в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вызвали нервную реакцию внешнеполитического ведомства РФ.

"Это цирковое шоу в британском парламенте", – начала откровенно хамить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении журналистам в понедельник, 12 марта.

Картинки по запросу Захарова

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", – отметила она.

По словам Захаровой "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", – сказала Захарова.

Напомним, сегодня Мэй сделала заявление по отравлению Скрипаля, заметив, что в Скотланд-Ярде пришли к выводу, что экс-сотрудника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. // Сегодня

 

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