На столичному вокзалі знайшли мертвим бійця з Буковини

Загиблий військовослужбовець з Чернівецької області Віталій Вяльцев не загинув у зоні АТО. Його знайшли мертвим на залізничному вокзалі у Києві.

Про це molbuk.ua повідомив обласний військовий комісар Володимир Шведюк.

"Військовослужбовця позавчора, 10 березня, знайшли мертвим на залізничному вокзалі у Києві з ознаками побиття. Він був у відпустці у селі Погорилівка Заставнівського району і саме повертався на ротацію. Тобто він не загинув під час бойового завдання, як це повідомили волонтери", - зазначив Володимир Шведюк.

За словами обласного воєнкома, Віталій Вяльцев призивався із Кіцманя. Проживав у селі Погорилівка Заставнівського району, де і був у відпустці. Батьків у нього немає, лише сестра. Залишилося двоє дітей. Служив у десятій бригаді під Попасним.

“На жаль, військовослужбовець не доїхав до своєї бригади. У Київ поїхала його колишня дружина на упізнання. Наразі тривають слідчі дії. Коли доставлять тіло, ще невідомо”, - сказав Володимир Шведюк.

Нагадаємо, що волонтери повідомили про загибель військовослужбовця з Чернівецької області Віталія Вяльцева у зоні антитерористичної операції.