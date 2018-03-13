Полный текст заявления Премьер-министра Великобритании в связи с отравлением Скрипаля

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением в связи с отравлением экс-сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Полный текст заявления публикует "Радио Свобода".
Британские полицейские на могиле супруги Сергея Скрипаля, Людмилы Скрипаль,
где также были найдены следы отравляющего вещества
Господин спикер, я разделяю нетерпение парламента и всей страны, чтобы те, кто виновен в содеянном, предстали перед судом, и чтобы все возможные меры были приняты против тех, кто совершил подобный шаг против нашей станы. Но как страна, которая верит в правосудие и законность, мы должны действовать по правилам и руководствоваться не спекуляциями, а доказательствами. Именно поэтому мы дали полиции возможность и время тщательно провести расследование. Сотни офицеров работают круглосуточно вместе с экспертами наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить все имеющиеся доказательства, чтобы определить места совершения преступления и места, которые надо обезвредить, а также чтобы использовать все улики, чтобы найти ответственных. Расследование продолжается, и мы должны дать возможность полиции продолжать работу.
Сегодня утром я возглавляла встречу Совета по национальной безопасности, где мы оценивали информацию, которая имеется на данный момент. Совету предоставили последнюю разведывательную информацию и информацию о ходе расследования. Абсолютно точно, что Срипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом военного характера, тип которого был разработан в России. Он принадлежит к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок". Исходя из того, что это вещество было однозначно распознано ведущими мировыми экспертами лаборатории оборонных научных и технологических исследований в Портон Дауне, исходя из того, что мы знаем, что Россия раньше производила это вещество и может его производить и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к заключение, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей.
Господин спикер, есть только два возможных объяснения того, что произошло в Солсбери 4 марта. Либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над своим потенциально катастрофически мощным нервно-паралитическим веществом и допустило, что оно попало в чьи-то руки.
Сегодня днем Министр иностранных дел Великобритании вызвал посла Российской Федерации в МИД и попросил его объяснить – который из двух вариантов правильный, и таким образом прояснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД также заявил послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить все детали программы "Новичок" организации по запрещению химического оружия. И он затребовал российского ответа до конца дня завтра.
Господин спикер, в среду мы детально рассмотрим ответ российского государства. Если мы не получим основательного ответа, мы будем считать, что этот акт является незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства.
Публикуем четвертую часть обзора основных достижений украинского оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. Для деоккупации территорий нужна сильная армия, ведь...